США воруют нефть у Сирии из-за проблем Трампа во внутренней политике, считает эксперт

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время войны в Сирии понял, как себя вести с США. Об этом заявил в интервью «Политике сегодня» эксперт Владимир Брутер.

По словам политолога, Эрдоган понимает, что США в определенном числе случаев гораздо больше пугают и они больше сейчас заинтересованы в Турции, чем Анкара в Вашингтоне.

Брутер уверен, что краденная у сирийцев нефть - не главная причина для сохранения США военного контингента в Сирии. По его словам, Трамп не выводит войска из Сирии, опасаясь растерять свой политический капитал на родине, где в ноябре следующего года он будет бороться за президентский пост во второй раз.

Брутер полагает, что демократы, как и республиканцы, озабочены желанием Трампа вывести войска из Сирии. По его словам, дня них стремление Трампа вывести войска является пораженческим, из-за чего они потребовали, чтобы он по какой-либо причине оставил военный контингент..

«Собственно, защита нефтяных полей, которые Соединенные Штаты совершенно незаконно взяли себе в пользование, является таким компромиссом», - отметил эксперт.

Политолог подчеркивает, что США в лице Трампа из-за этого не могут действовать так, как обещали. По его словам, американский президент вынужден считаться с теми людьми, от которых власть еще зависит.