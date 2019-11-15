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 Российский дипломат в ООН призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения

Российский дипломат в ООН призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
2:35   15 Ноября 2019
Весь мир

Российский дипломат в ООН призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения

Российский дипломат в ООН призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения

Вашингтон мог бы внести вклад гуманитарное содействие Сирии, вернув Дамаску нефтяные поля. Об этом заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда России Дмитрий Полянский.

Дипломат отметил, что Сирия должна была быть немедленно освобождена от незаконного военного присутствия - даже если на кону есть такой важный важный для США ресурс, как нефть.

Полянский подчеркнул, что нефть в Сирии принадлежит не США, а сирийцам, в глазах которых действия американской стороны выглядят «разбоем и грабежом».

По его словам, возврат Сирии нефтяных месторождений стал бы реальным вкладом США в усилия по гуманитарному содействию населению  САР.

Министерство обороны России обнародовало свидетельства незаконной добычи и вывоза нефти американцами с территории Сирии. МИД РФ назвал действия США преступлением международных масштабов.

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Автор: Олег Королев
#сирия #курды #нефть

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