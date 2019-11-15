Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава «Патриота» напомнил защитникам Вишневского из «Новой» о моральном облике ее авторов

Глава «Патриота» напомнил защитникам Вишневского из «Новой» о моральном облике ее авторов

 КПРФ не рассматривает покупку Навального из-за его «зашкваренности»

КПРФ не рассматривает покупку Навального из-за его «зашкваренности»
Члены нового правительства Молдавии принесли присягу

Члены нового правительства Молдавии принесли присягу

 Украина может выйти из минских договоренностей — Пристайко

Украина может выйти из минских договоренностей — Пристайко
США воруют нефть у Сирии из-за проблем Трампа во внутренней политике, считает эксперт

США воруют нефть у Сирии из-за проблем Трампа во внутренней политике, считает эксперт

 Российский дипломат в ООН призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения

Российский дипломат в ООН призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
Глава «Патриота» напомнил защитникам Вишневского из «Новой» о моральном облике ее авторов

Глава «Патриота» напомнил защитникам Вишневского из «Новой» о моральном облике ее авторов

 КПРФ не рассматривает покупку Навального из-за его «зашкваренности»

КПРФ не рассматривает покупку Навального из-за его «зашкваренности»
Члены нового правительства Молдавии принесли присягу

Члены нового правительства Молдавии принесли присягу

 Украина может выйти из минских договоренностей — Пристайко

Украина может выйти из минских договоренностей — Пристайко
США воруют нефть у Сирии из-за проблем Трампа во внутренней политике, считает эксперт

США воруют нефть у Сирии из-за проблем Трампа во внутренней политике, считает эксперт

 Российский дипломат в ООН призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения

Российский дипломат в ООН призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
2:07   15 Ноября 2019
Весь мир

Госдеп США не хочет признавать поддержку главаря курдских боевиков в Сирии

Госдеп США не хочет признавать поддержку главаря курдских боевиков в Сирии

Представитель Госдепа США ушел от ответа на вопрос о поддержке главаря курдских боевиков из «Демократических сил Сирии» (SDF) Мазлума Кобани Абди. Об этом сообщают РИА «Новости».

Во внешнеполитическом ведомстве США заявили, что Вашингтон поддерживает SDF в целом и всего руководство тоже, однако спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, отвечая на вопрос, избежал упоминания имени главаря курдских боевиков.

Настоящее имя главаря SDF - Ферхат Абди Шахин. Боевик уже два десятка лет является членом Рабочей партии Курдистана, которая признана террористической в Турции. Он ступил в группировку в 1990 году и действовал в ее составе в Сирии, из-за чего не раз был задержан властями САР.

Турция начала 9 октября операцию «Источник мира» против ИГ (террористический группировка, запрещена в РФ) и курдских боевиков, связанных с РПК. В Сочи 22 октября Москва и Анкара заключили меморандум о взаимопонимании, договорившись об урегулировании ситуации с полным отводом курдских отрядов от 30-километровой зоны и началом совместного патрулирования.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #сирия #турция #курды

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...