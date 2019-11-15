Госдеп США не хочет признавать поддержку главаря курдских боевиков в Сирии

Представитель Госдепа США ушел от ответа на вопрос о поддержке главаря курдских боевиков из «Демократических сил Сирии» (SDF) Мазлума Кобани Абди. Об этом сообщают РИА «Новости».

Во внешнеполитическом ведомстве США заявили, что Вашингтон поддерживает SDF в целом и всего руководство тоже, однако спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, отвечая на вопрос, избежал упоминания имени главаря курдских боевиков.

Настоящее имя главаря SDF - Ферхат Абди Шахин. Боевик уже два десятка лет является членом Рабочей партии Курдистана, которая признана террористической в Турции. Он ступил в группировку в 1990 году и действовал в ее составе в Сирии, из-за чего не раз был задержан властями САР.

Турция начала 9 октября операцию «Источник мира» против ИГ (террористический группировка, запрещена в РФ) и курдских боевиков, связанных с РПК. В Сочи 22 октября Москва и Анкара заключили меморандум о взаимопонимании, договорившись об урегулировании ситуации с полным отводом курдских отрядов от 30-километровой зоны и началом совместного патрулирования.