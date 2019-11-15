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1:40   15 Ноября 2019
Весь мир

Россия не считает легитимным присутствие США в Сирии, заявил Путин

Россия не считает легитимным присутствие США в Сирии, заявил Путин

Россия не считает военное присутствие США в Сирии легитимным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита глав БРИКС в Бразилии.

По его словам, есть вопросы с восточным берегов Евфрата, где боевики еще есть, и существует иностранное присутствие, в том числе американское. Путин отметил, что неоднократно заявлял, что Россия не считает присутствие США в Сирии легитимным.

Российский лидер отметил, что причиной этому является то, что вооруженные формирования там находятся не по приглашению сирийского правительства, и не в рамках резолюции СБ ООН.

«Это незаконное присутствие», - подчеркнул Путин.

Также он отметил, что у стран, занимающихся вопросом Сирии, есть много задач по Идлибской зоне деэскалации. По его словам, там наблюдается большое сосредоточение боевиков, которые перебегают в других страны - в том числе в Ливию.

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Автор: Олег Королев
#сша #сирия

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