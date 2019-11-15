Путин сравнил безвластие в Боливии с нынешней ситуацией в Ливии

Российский лидер Владимир Путин, комментируя нынешнюю ситуацию в Боливии, заявил, что в стране царит безвластие и страна находится на пороге хаоса, хотя прямого вторжения нет.

Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС отметил, что возникшая ситуация, когда власти в стране совсем нет. По его словам, произошедшее напоминает Ливию - без прямого вооруженного вторжения, однако страна все же находится на пороге хаоса.

«Вот это, конечно, тревожный сигнал», - отметил он.

После вмешательства коллективного запада в лице НАТО в Ливии сначала был свергнут, а позже и физически уничтожен законный правитель Муаммар Каддафи, в результате чего в Триполи сформировалось так называемое Правительство национального согласия (ПНС), которое связанно с боевиками ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ) и прочими группировками. На данный момент Ливийская национальная армия (ЛНА) при поддержке силовых структур Временного правительства в Тобруке занимается проведением антитеррористической операции против боевиков, воюющих за ПНС.

В Боливии чуть более месяца назад прошли выборы, на которых в первом туре победил Эво Моралес. Однако, его главный оппозиционный соперник Карлос Меса отказался признавать результаты. В итоге в крупных городах начались протесты. Десятого ноября вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост, после чего тот объявил о своем уходе, а позже улетел в Мексику. Обязанности врио президента незаконно взяла на себя оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес. Парламент не проводил голосования по ее назначению, но Конституционный суд подтвердил законность передачи полномочий Аньес