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 Путин отметил результаты борьбы России с терроризмом на территории Сирии

Путин отметил результаты борьбы России с терроризмом на территории Сирии
0:50   15 Ноября 2019
Весь мир

Путин отметил результаты борьбы России с терроризмом на территории Сирии

Путин отметил результаты борьбы России с терроризмом на территории Сирии

После того, как Россия начала борьбу с терроризмом в Сирии, большая часть ее территории была освобождена от боевиков. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

На пресс-конференции по итогам саммита Брикс он сообщил, что после того, как Россия начала активные действия по поддержке легитимного правительства в Дамаске, почти 90 процентов территории были освобождены от боевиков.

Он подчеркнул, что данные территории поставлены под контроль легитимного сирийского правительства. Российский лидер отметил, что все то, чего Россия добивалась в Сирии, было сделано.

Также Путин заявил, что до того, как Россия пришла в Сирию, возглавляемая США международная коалиция в течение нескольких лет «топталась на месте». При этом он отметил, что вклад США и лично президента Дональда Трампа в борьбу с терроризмом все же есть.

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Автор: Олег Королев
#путин #сирия #борьба с иг

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