Глава «Патриота» напомнил защитникам Вишневского из «Новой» о моральном облике ее авторов

Глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук прокомментировал публикацию издания «Новая газета» «В Питере – клеветать». Об этом пишет ФАН.

В четверг «Новая газета» выпустила статью, в которой защищает подозреваемого в домогательствах к студенткам депутата ЗакСа Северной столицы и преподавателя Бориса Вишневского.

На этом «Новая газета» не остановилась и в следующей статье принялась защищать доцента СПбГУ Олега Соколова. Его нашли 9 ноября в петербургской реке Мойке, где он пытался утопить пакет с отрезанными руками. При обыске квартиры Соколова были обнаружены останки 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Доцент признался в убийстве и расчленении своей близкой знакомой, заявив, что та стала «чудовищем из сказки». Убийцу девушки издание называет «истинным патриотом», «немолодым и совершенно раздавленным человеком», и в своем материале перевела тема на другие преступления, которые совершаются в России.

Столярчук в своем обращении задался вопросом, будет ли «истинный патриот» заявлять о самообороне от девушки с ружьем и станет ли называть «больным маньяком» императора Александра I, обвиняя его в разжигании Отечественной войны 1812 года.

Глава медиагруппы отмечает, что о домогательствах в редакцию «Народных новостей» первой написала девушка Кристина, которая рассказала, что преподаватель также домогался к своим студенткам. Позже в редакцию ФАН написала еще одна жертва - Алина, которая представила скриншоты переписки, в которой отслеживаются однозначные намеки на интимную связь.

Он отметил, что несмотря на то, что студентам РГПУ им. А. И. Герцена и запретили об этом заявлять, девушка все же не побоялась поделиться с общественностью. Столярчук заявил, что для «Новой газеты» таких доказательств недостаточно, поскольку она всегда стремилась к защите «своих», закрывая глаза на тяжесть их противоправных действий.

«Новая газета» за последние десять лет фактически стала пристанищем для подозрительных лиц и неудачников, подчеркнул глава «Патриота». Так, издание выгораживало историка Юрия Дмитриева, подозреваемого в незаконном хранении оружия и детской порнографии, поддерживало обвиненного в домогательствах главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова. Также автор издания Алексей Тарасов был уличен в пропаганде криминальной культуры АУЕ, автор и бывший зек Ирек Муртазин - в оправдывании террористов, Денис Коротков знаменит своими фейками.

Глава медиугруппы задался вопросом, умолчала ли «Новая газета» об «оргиях, алко- и нарковечеринках в собственной редакции», и о том, что не поддерживающих «этого ада» сотрудников травили вместе с коллегами по «либеральным» СМИ.

«В своей очередной пасквильной статье вы и ваши коллеги из таких же либеральных мусорных СМИ пишете, что медиагруппе «повезло» с Вишневским из-за Соколова, якобы эта страшная трагедия сыграла нам на руку и помогла раздуть скандал. Такое утверждение является низостью, которую не стоит комментировать приличным людям, и мы оставим его на вашей совести» - заявил Столярчук.

Он также отметил, что другим бездоказательным утверждением «Новой газеты» является заявления об «отсутствии» жертв домогательств.

Глава «Патриота» подчеркнул, что не медиагруппа не боится исков и заявлений от Вишневского, поскольку права и сможет доказать правоту.