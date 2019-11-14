КПРФ не рассматривает покупку Навального из-за его «зашкваренности»

Скандальный блогер Алексей Навальный уже довольно давно пытается заигрывать с представителями Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ).

Об этом в четверг в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) заявил главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко.

В частности, политический аналитик напомнил, что Навальный еще четыре года назад приезжал в Кострому, где вместе с представителем американского посольства встретился и пытался наладить связи с сыном лидера местных коммунистов.

«Уже тогда они пытались договариваться и таким образом предлагали коммунистам свои услуги по усилению позиций КПРФ, - пояснил эксперт, добавив при этом: - На текущий момент их связи довольно плотные, хотя нельзя сказать, что Навальный работает на всю партию сразу, ведь она разделена на подразделения, на крылья».

По словам Осташко, заигрывания Навального с Рашкиным – то есть с радикальными подразделениями коммунистов – усиливает их позиции, об этом можно судить по рейтингам партии, которые демонстрируют, что работа уже ведется и приносит свои плоды. Однако, отметил эксперт, важно то, что раньше Навальный считал ниже своего достоинства напрямую работать с российскими чиновниками, а теперь времена, видимо, изменились. Так как частные лица больше не платят теряющему популярность блогеру за его псевдорасследования, ему пришлось расстаться со своей короной.

Также Осташко отметил, что «продажа» коммунистам соратницы Навального Любови Соболь является закономерным итогом проделанной работы, которую блогер вел довольно долгое время. По словам эксперта, Навальный может оказаться выгоден разным партиям, устраивающим сливы компромата на своих соратников, как это зачастую практикуется в странах, использующих византийский подход – а именно не открытую политическую борьбу, а подковерные игры.

«В данном случае Навальный как резиновое изделие, которое используют по нескольку раз разные лица, а ему от этого только капает соответствующая прибыль», - добавил политолог, отметив, что никого уже не смущает, что это «изделие» уже стало грязным и негигиеничным, ведь главное – это результат.

Навальный и сам понимает, что его низкие электоральные рейтинги закрыли для него путь в большую политику. При этом блогер, как отметил Осташко, опасается своей фаворитки Любови Соболь, которая после летних протестов обогнала его по популярности. Сами же коммунисты, не желая мараться встречами с Навальным, предпочитают вести переговоры напрямую с Соболь. Имидж КПРФ может пострадать при открытых контактах с навальным на тему покупки Соболь, поэтому коммунисты ведут двойную игру – они с одной стороны все же работают напрямую с Навальным, но при этом, если с блогером что-то случится – например его переклинит, или он угодит в тюрьму – весь его актив, в котором коммунисты заинтересованы, перейдет работать в КПРФ. Такова, по мнению Осташко, среднесрочная перспектива.

«Слияние всей этой либеральной тусовки под эгидой Соболь или другого лидера, оно вполне себе возможно. Дело в том, что Соболь пока еще не настолько, для обычного либерала и обывателя, зашкварилась как Навальный, но все прекрасно понимают, что она может быть еще хуже по целому ряду причин», - отметил политэксперт.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей, ссылаясь на собственный источник, рассказало о планах КПРФ «купить» юриста ФБК (организацию, включенную Минюстом РФ в список иностранных агентов) – скандально известную соратницу Навалного Любовь Соболь, задачей которой будет привлечь на сторону коммунистов протестно настроенную молодежь к 2021 году. За это Соболь обещают подъемные в размере 50 миллионов рублей, а также заработную плату.