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22:36   14 Ноября 2019
Весь мир

Эксперт рассказал о «террористическом альянсе», который США создают с помощью ПНС Ливии

Эксперт рассказал о «террористическом альянсе», который США создают с помощью ПНС Ливии

Настоящим сбродом из карателей, бандформирований и наемников политический аналитик Владимир Соловейчик назвал МВД так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, комментируя ФАН визит главы этого «ведомства» террористов Фатхи Башага в Вашингтон.

«Охрана незаконного правительства, засевшего в Триполи, — это сборище бандитов, связанных с террористическими организациями», - напомнил он.

Кампанию Башаги в приемах на высоком уровне в США составляет глава так называемого МИД ПНС Ливии Мухаммад Сияла. В Вашингтоне оба прибыли с официальным визитом, приглашение им высылали. Оба из них уже успели побывать в Госдепартаменте, Пентагоне, Агентстве безопасности по вопросам развития и Объединенном комитета начальников штабов американской армии.

Башагу и Сиялу кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин называет персонажами, которые смогут стать проводниками американской стратегии дестабилизации в разных регионах, упрочив влияние США.

«Нефтяные ресурсы, наркотики, торговля людьми и человеческими органами — вот сферы, для которых подходят эти смертоносные союзники Штатов, - заметил он. - По факту, США, любящие создавать различные «блоки», уже сейчас могут стать основателями «Международного террористического альянса», контролирующего пространства от Севера Африки до китайской границы».

Под контролем террористов ПНС Ливии находится город Триполи. У власти в нем находятся выходцы в том числе из запрещенной в России и США террористической организации «Аль-Каида».

 

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Автор: Антон Долохов
#сша #терроризм #ливия #аль-каида #пнс ливии

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