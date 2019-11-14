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 Путин заявил, что Россия готова реагировать на озабоченности Эрдогана по Сирии

Путин заявил, что Россия готова реагировать на озабоченности Эрдогана по Сирии
22:23   14 Ноября 2019
Весь мир

Путин заявил, что Россия готова реагировать на озабоченности Эрдогана по Сирии

Путин заявил, что Россия готова реагировать на озабоченности Эрдогана по Сирии

Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдогангом по сирийскому вопросу.

Об этом сам российский лидер заявил, выступая в Бразилиа на итоговой пресс-конференции, которой завершается проходивший там саммит БРИКС.

По словам Путина, он тесно контактирует с Эрдоганом по сирийскому вопросу.

«У него (у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана) есть озабоченности, а мы готовы на них оперативно реагировать», - добавил президент РФ.

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Автор: Александр Люблинский
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