Путин заявил, что Россия готова реагировать на озабоченности Эрдогана по Сирии
Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдогангом по сирийскому вопросу.
Об этом сам российский лидер заявил, выступая в Бразилиа на итоговой пресс-конференции, которой завершается проходивший там саммит БРИКС.
По словам Путина, он тесно контактирует с Эрдоганом по сирийскому вопросу.
«У него (у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана) есть озабоченности, а мы готовы на них оперативно реагировать», - добавил президент РФ.