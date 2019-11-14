Путин заявил, что Россия готова реагировать на озабоченности Эрдогана по Сирии

Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдогангом по сирийскому вопросу.

Об этом сам российский лидер заявил, выступая в Бразилиа на итоговой пресс-конференции, которой завершается проходивший там саммит БРИКС.

По словам Путина, он тесно контактирует с Эрдоганом по сирийскому вопросу.