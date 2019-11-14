Путин заявил, что Россия решила в САР все поставленные перед собой задачи

Президент РФ Владимир Путин, выступая на итоговой пресс-конференции в Бразилии, где проходил саммит БРИКС, заявил, что Россия, в целом, решила практические все задачи, которые ставила перед собой в Сирии.

«В целом, Россия решила практически все задачи в Сирии, которые перед собой ставила», заявил российский лидер, в частности.

Напомним, ранее лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР по итогам прошедшего в бразильской столице саммита приняли итоговую декларацию.