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 Путин заявил, что Россия готова реагировать на озабоченности Эрдогана по Сирии

Путин заявил, что Россия готова реагировать на озабоченности Эрдогана по Сирии
22:15   14 Ноября 2019
Весь мир

Путин заявил, что Россия решила в САР все поставленные перед собой задачи

Путин заявил, что Россия решила в САР все поставленные перед собой задачи

Президент РФ Владимир Путин, выступая на итоговой пресс-конференции в Бразилии, где проходил саммит БРИКС, заявил, что Россия, в целом, решила практические все задачи, которые ставила перед собой в Сирии.

«В целом, Россия решила практически все задачи в Сирии, которые перед собой ставила», заявил российский лидер, в частности.

Напомним, ранее лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР по итогам прошедшего в бразильской столице саммита приняли итоговую декларацию.

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Автор: Александр Люблинский
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