Полиция Калифорнии арестовала мужчину, устроившего стрельбу в школе

Стрелок, открывший ранее огонь по людям в школе американского города Санта-Кларита в штате Калифорния задержан полицейскими.

Об этом в четверг в своем микроблоге Twitter сообщил шериф полиции Лос-Анджелеса Алекс Виллануева.

Ранее в четверг СМИ сообщили, что неизвестный мужчина в черной одежде устроил стрельбу на территории кампуса старшей школы Saugus High School, которая находится на расстоянии примерно 65 километров севернее Лос-Анджелеса.

В результате стрельбы пострадали, по предварительной информации, не менее шести человек.

При этом местный телеканал NBC, ссылаясь на источники, сообщает, что мужчина, получивший огнестрельные ранения, скончался.

Update regarding the shooting at #SaugusHigh, suspect is in custody and being treated at a local hospital.