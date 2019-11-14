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21:44   14 Ноября 2019
Весь мир

Полиция Калифорнии арестовала мужчину, устроившего стрельбу в школе

Полиция Калифорнии арестовала мужчину, устроившего стрельбу в школе

Стрелок, открывший ранее огонь по людям в школе американского города Санта-Кларита в штате Калифорния задержан полицейскими.

Об этом в четверг в своем микроблоге Twitter сообщил шериф полиции Лос-Анджелеса Алекс Виллануева.

Ранее в четверг СМИ сообщили, что неизвестный мужчина в черной одежде устроил стрельбу на территории кампуса старшей школы Saugus High School, которая находится на расстоянии примерно 65 километров севернее Лос-Анджелеса.

В результате стрельбы пострадали, по предварительной информации, не менее шести человек.

«Обновленная информация о стрельбе в Saugus High: подозреваемый взят под стражу и доставлен в местную больницу», - написал шериф в своем микроблоге.

При этом местный телеканал NBC, ссылаясь на источники, сообщает, что мужчина, получивший огнестрельные ранения, скончался.

 

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Автор: Александр Люблинский
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