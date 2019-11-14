Полиция Калифорнии арестовала мужчину, устроившего стрельбу в школе
Стрелок, открывший ранее огонь по людям в школе американского города Санта-Кларита в штате Калифорния задержан полицейскими.
Об этом в четверг в своем микроблоге Twitter сообщил шериф полиции Лос-Анджелеса Алекс Виллануева.
Ранее в четверг СМИ сообщили, что неизвестный мужчина в черной одежде устроил стрельбу на территории кампуса старшей школы Saugus High School, которая находится на расстоянии примерно 65 километров севернее Лос-Анджелеса.
В результате стрельбы пострадали, по предварительной информации, не менее шести человек.
«Обновленная информация о стрельбе в Saugus High: подозреваемый взят под стражу и доставлен в местную больницу», - написал шериф в своем микроблоге.
При этом местный телеканал NBC, ссылаясь на источники, сообщает, что мужчина, получивший огнестрельные ранения, скончался.
Update regarding the shooting at #SaugusHigh, suspect is in custody and being treated at a local hospital.— Alex Villanueva (@LACoSheriff) November 14, 2019