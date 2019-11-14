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22:04   14 Ноября 2019
Весь мир

Помпео попытался оправдать кражу нефти у Сирии борьбой за безопасность

Помпео попытался оправдать кражу нефти у Сирии борьбой за безопасность

Госсекретарь США Майк Помпео попытался объяснить пребывание американских представителей в Сирии и оправдать кражу нефти на сирийских территориях, сообщает iReactor.

В ходе встречи стран, входящих в коалицию по борьбе с ИГ*, которую возглавляет Вашингтон, Помпео заявил, американские военные «как ястребы» следят за территорией, ранее оккупированной террористами «Исламского Государства».

«Мы сохраняем остаточное военное присутствие в Эт-Танфе на юге Сирии, а также потенциал для проведения военно-воздушных операций. Мы перебазировали некоторые свои войска на северо-востоке Сирии, а также в регионе в целом, чтобы у ИГ* не появилось второе дыхание», – заверил Помпео.

Госсекретарь США настаивает, что действия Вашингтона направлены на предотвращение захвата сирийских нефтяных полей. При этом добавил, что США не отказываются от попыток политического урегулирования в Сирии.

Напомним, солдаты США оккупировали сирийские месторождения с помощью курдских бандформирований, в том числе террористов из ИГ* с целью кражи нефти у сирийского народа.

* - террористическая организации, запрещенные в Российской Федерации.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#сша #сирия #нефть #трамп

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