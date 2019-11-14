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21:04   14 Ноября 2019
Весь мир

Военный эксперт считает, что Турция строит базу в Сирии для защиты от курдских банд

Военный эксперт считает, что Турция строит базу в Сирии для защиты от курдских банд

Турция развернула строительство опорного пункта вблизи своих южных границ на территории Сирии, сообщает сирийское госагентство SANA.

Сооружаемый военными объект появится у селения Аль-Хавас к югу от приграничного города Рас-эль-Айна. Примерно в ста километрах восточнее расположен город Камышлы, где несколькими днями ранее, предположительно курдские боевики устроили тройной теракт в ответ на антитеррористическую операцию турецких войск «Источник мира».

Безопасность в неспокойном из-за активности курдских банд северо-западном регионе Сирии в настоящее время поддерживают российско-турецкие патрули, согласно подписанному 22 октября в Сочи меморандуму.

Военный эксперт считает, что Турция строит базу в Сирии для защиты от курдских банд

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец в беседе с «Политикой Сегодня» объяснил строительство турецкого наблюдательного пункта временными мерами Турции по обеспечению безопасности на севере Сирии. Как напомнил эксперт, длительное присутствие иностранных военных в САР противоречит меморандуму, о чем знает президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Пока мы можем говорить о турецкой военной базе, как о временном явлении, хотя с оговоркой, что она там будет пока Эрдоган не посчитает, что обстановка стабилизировалась, курдов зажали и так далее», — говорит Баранец.

Говоря о стратегических опасениях Анкары, военный эксперт заметил, что американская оккупация богатого нефтью и газом восточного берега реки Евфрат при поддержке курдов угрожает, как Турции, так и Сирии. Воруя нефть сирийского народа, курды могут получить экономическую базу для формирования квазигосударства Курдистан на сирийских землях, расколоть страну и претендовать на часть Турции.

«Я не исключаю, что, установив эту базу, турки пытаются оттеснить курдов от нескольких нефтяных скважин, которые им предоставили американцы. Там произошел размен картами: мы вам, курды, даем несколько скважин, поправляйте свою экономику, вам же нужно курдское государство, но при этом будете охранять и наши нефтяные вышки. Американцы сейчас явно не хотят столкновений возле этих вышек», — рассуждает Баранец.

Военный эксперт считает, что Турция строит базу в Сирии для защиты от курдских банд

В Заевфратье сосредоточено около 90% добычи сирийской нефти. В конце октября президент США Дональд Трамп объявил о намерении вернуть солдат домой с «бессмысленной войны», однако позже заявил, что войска будут якобы охранять «черное золото» от боевиков «Исламского государства» (ИГ — террористическая организация, запрещена в РФ). Глава Белого дома заверил, что доходы от нефтедобычи идут курдам.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что США на средства от украденной нефти спонсируют лояльные вооруженные формирования, что дестабилизирует ситуацию в регионе.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее предоставил спутниковые снимки, где отчетливо видны скопления нефтевозов. Караваны с украденной нефтью, по его словам, направляются за пределы Сирии под охраной спецслужб и частных военных компаний США. Средства от продажи нефти поступают на счета американских спецслужб, подчеркнул генерал-майор.

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Автор: Максим Сахаров
#сша #сирия #турция #нефть #военная база

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