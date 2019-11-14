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21:03   14 Ноября 2019
Россия

Российские ученые нашли способ создать более эффективные обезболивающие

Российские ученые нашли способ создать более эффективные обезболивающие

Ученые из Института физиологии РАН выяснили как мозг отличает боль во внутренних органах от боли в коже и мышцах. Это открытие поможет создать более дифференцированные и эффективные обезболивающие. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу института.

Ученые показали, что разные нейтроны в мозге отвечают за разные виды боли. исследователи рассмотрели, как мозг реагирует на болевые сигналы разных видов боли и что нарушается в его патологии при нарушении в отдельных органах.

Исследователи провели эксперимент, в котором задействовали две группы крыс: 12 здоровых и 12 больных колитом. Путем внутреннего и наружной воздействий крысам причиняли разные виды боли.

Выяснилось, что на уровне мозга есть три типа нервных клеток. Первый тип реагирует на внутреннюю и на внешнюю боли, второй – только не внешнюю, третий – только на внутреннюю.

Ольга Любашина, одна из исследователей, сделала предположение, что такое открытие поможет разработать лекарство против колита или болезни Крона.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #медицина

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