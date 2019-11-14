Российские ученые нашли способ создать более эффективные обезболивающие

Ученые из Института физиологии РАН выяснили как мозг отличает боль во внутренних органах от боли в коже и мышцах. Это открытие поможет создать более дифференцированные и эффективные обезболивающие. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу института.

Ученые показали, что разные нейтроны в мозге отвечают за разные виды боли. исследователи рассмотрели, как мозг реагирует на болевые сигналы разных видов боли и что нарушается в его патологии при нарушении в отдельных органах.

Исследователи провели эксперимент, в котором задействовали две группы крыс: 12 здоровых и 12 больных колитом. Путем внутреннего и наружной воздействий крысам причиняли разные виды боли.

Выяснилось, что на уровне мозга есть три типа нервных клеток. Первый тип реагирует на внутреннюю и на внешнюю боли, второй – только не внешнюю, третий – только на внутреннюю.

Ольга Любашина, одна из исследователей, сделала предположение, что такое открытие поможет разработать лекарство против колита или болезни Крона.