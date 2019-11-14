Гудков нарушил обещание уйти из политики, когда встанет на защиту домогателей

Представители российской оппозиции традиционно оправдывают сторонников и травят оппонентов. Стоит дать одному из них малейший повод, как начинается компрометирующая медийная компания.

Интересную закономерность в реакции представителей «несистемной оппозиции» на аналогичный скандал, но с представителями разных партий, думской «ЛДПР» и партии «Яблоко» заметил Telegram-канал «Люди и Звери»:

Так, во время скандала, разгоревшегося в 2018 году вокруг обвинений в домогательствах депутата Госдумы Леонида Слуцкого к журналистам, так называемые несистемные оппозиционеры буквально строили ему травлю. При этом актуальный эпизод, главным фигурантом которого стал профессор РГПУ им. Герцена и член партии «Яблоко» расценивается как фикция, его стараются оправдать любыми способами.

Бурную реакцию авторов вызвал комментарий политика Дмитрия Гудкова, который считает все обвинения студенток в сторону Вишневского фикцией и не только:

В то же время «недружественного» ему депутата Госдумы Слуцкого Дмитрий Гудков предлагал «просто выгнать с волчьим билетом, сказать, что депутаты против насилия». Покинуть политику он предлагал и защитникам домогателей, в комментарии «Снобу».

За Вишневского вступились и оппозиционные СМИ, к примеру, «Фонтанка.ру» назвала жалобы студенток «странной компанией» без доказательств. Каковы бы ни были мнения, данные о домогательствах появляются снова и снова. Так, сегодня стала известна история еще одной пострадавшей от «похотливых интересов» профессора.