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21:49   14 Ноября 2019
Россия

Гудков нарушил обещание уйти из политики, когда встанет на защиту домогателей

Гудков нарушил обещание уйти из политики, когда встанет на защиту домогателей

Представители российской оппозиции традиционно оправдывают сторонников и травят оппонентов. Стоит дать одному из них малейший повод, как начинается компрометирующая медийная компания.

Интересную закономерность в реакции представителей «несистемной оппозиции» на аналогичный скандал, но с представителями разных партий, думской «ЛДПР» и партии «Яблоко» заметил Telegram-канал «Люди и Звери»:

Затравившие Слуцкого либералы яро оправдывают Вишневского после очередного секс-скандала

Так, во время скандала, разгоревшегося в 2018 году вокруг обвинений в домогательствах депутата Госдумы Леонида Слуцкого к журналистам, так называемые несистемные оппозиционеры буквально строили ему травлю. При этом актуальный эпизод, главным фигурантом которого стал профессор РГПУ им. Герцена и член партии «Яблоко» расценивается как фикция, его стараются оправдать любыми способами.

Бурную реакцию авторов вызвал комментарий политика Дмитрия Гудкова, который считает все обвинения студенток в сторону Вишневского фикцией и не только:Затравившие Слуцкого либералы яро оправдывают Вишневского после очередного секс-скандала

В то же время «недружественного» ему депутата Госдумы Слуцкого Дмитрий Гудков предлагал «просто выгнать с волчьим билетом, сказать, что депутаты против насилия». Покинуть политику он предлагал и защитникам домогателей, в комментарии «Снобу».

Затравившие Слуцкого либералы яро оправдывают Вишневского после очередного секс-скандала

За Вишневского вступились и оппозиционные СМИ, к примеру, «Фонтанка.ру» назвала жалобы студенток «странной компанией» без доказательств. Каковы бы ни были мнения, данные о домогательствах появляются снова и снова. Так, сегодня стала известна история еще одной пострадавшей от «похотливых интересов» профессора.

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Автор: Лев Кандинский
#слуцкий #оппозиция #вишневский #харрасмент

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