Представители МИД РФ и МИД ФРГ обсудили ситуацию в Ливии

14 ноября в МИД России встретились специальный представитель Президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России Михаил Богданов и статс-секретарь МИД ФРГ Андреас Михаэлис, сообщается на официальном сайте МИД России.

На повестке дня стоял вопрос о сложившейся в Ливии ситуации и объединении сил мирового сообщества для ее урегулирования.

Напомним, что в настоящее время западная территория Ливии, включая столицу Триполи, контролируется террористами Правительства Национального Согласия (ПНС) Ливии. У власти в нем находятся банды и выходцы, в том числе из запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида». Восточной частью страны руководит демократически избранная Палата Представителей.