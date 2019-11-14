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Представители МИД РФ и МИД ФРГ обсудили ситуацию в Ливии

Представители МИД РФ и МИД ФРГ обсудили ситуацию в Ливии

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20:58   14 Ноября 2019
Весь мир

Представители МИД РФ и МИД ФРГ обсудили ситуацию в Ливии

Представители МИД РФ и МИД ФРГ обсудили ситуацию в Ливии

14 ноября в МИД России встретились специальный представитель Президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России Михаил Богданов и статс-секретарь МИД ФРГ Андреас Михаэлис, сообщается на официальном сайте МИД России.

На повестке дня стоял вопрос о сложившейся в Ливии ситуации и объединении сил мирового сообщества для ее урегулирования.

Напомним, что в настоящее время западная территория Ливии, включая столицу Триполи, контролируется террористами Правительства Национального Согласия (ПНС) Ливии. У власти в нем находятся банды и выходцы, в том числе из запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида». Восточной частью страны руководит демократически избранная Палата Представителей.

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Автор: Алина Бранцевич
#ливия #африка

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