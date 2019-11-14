Путин обозначил вектор будущего саммита БРИКС под председательством России

Президент России Владимир Путин заявил, что девизом председательства РФ в БРИКС будут партнерство, безопасность и инновации. С 1 января 2020 года Россия перенимает председательство.

«Все, что мы будем делать, будет лежать так или иначе в рамках того, что делало бразильское председательство, мы будем продолжать практически эти тенденции и приоритеты. Одной из задач видим повышение эффективной работы «пятерки» по обеспечению преемственности в реализации тех начинаний, которые были согласованы в последние годы в целом», — наметил планы Путин.

Также президент России отметил, что к настоящему моменту «пятерка» достигла действительно серьезных результатов и показала себя в качестве авторитетного объединения. При этом российская сторона, по его словам, намерена модернизировать стратегию партнерства в области торговли и инноваций, передает ТАСС.

Владимир Путин помимо прочего подчеркнул, что продолжается работа над программой «Чистые реки БРИКС», в рамках которой в следующем году планируется провести множество фестивалей культуры, гастролей театральных коллективов, конкурсов и спортивных соревнований.