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 Путин обозначил вектор будущего саммита БРИКС под председательством России

Путин обозначил вектор будущего саммита БРИКС под председательством России
20:17   14 Ноября 2019
Весь мир

Путин обозначил вектор будущего саммита БРИКС под председательством России

Путин обозначил вектор будущего саммита БРИКС под председательством России

Президент России Владимир Путин заявил, что девизом председательства РФ в БРИКС будут партнерство, безопасность и инновации. С 1 января 2020 года Россия перенимает председательство.

«Все, что мы будем делать, будет лежать так или иначе в рамках того, что делало бразильское председательство, мы будем продолжать практически эти тенденции и приоритеты. Одной из задач видим повышение эффективной работы «пятерки» по обеспечению преемственности в реализации тех начинаний, которые были согласованы в последние годы в целом», — наметил планы Путин.

Также президент России отметил, что к настоящему моменту «пятерка» достигла действительно серьезных результатов и показала себя в качестве авторитетного объединения. При этом российская сторона, по его словам, намерена модернизировать стратегию партнерства в области торговли и инноваций, передает ТАСС.

Владимир Путин помимо прочего подчеркнул, что продолжается работа над программой «Чистые реки БРИКС», в рамках которой в следующем году планируется провести множество фестивалей культуры, гастролей театральных коллективов, конкурсов и спортивных соревнований.

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Автор: Лев Кандинский
#россия #путин #китай #индия #бразилия #брикс #южная африка

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