Девочка из США с «маской Бэтмена» временно покинет Россию, чтобы переждать холода

Девочка из США с «маской Бэтмена» Луна Феннер и ее мама временно покинут Россию, чтобы переждать холода. По словам мамы девочки, которая проходит лечение в Краснодаре, врач провел уже две операции по удалению невуса на лице.

Кэрол Феннер рассказала, что во время первой операции доктор убирал именно само пятно, а в ходе второй делал кожу на лице мягче и работал с ее текстурой и зоной вокруг глаз. Пока на том участке, где проводилась операция, находится специальная повязка и говорить о результатах рано, к тому же понадобится еще несколько операций. Но мама девочки говорит, что когда повязка немного сбивается, виден прооперированый небольшой участок кожи, который не черного, а белого цвета.

Кэрол Феннер с восторгом рассказывает об отношении медиков к дочери и верит, что все будет хорошо.

Сейчас врачи нашли несколько опасных невусов на ногах маленькой Луны, их тоже приходится лечить. В декабре Кэрол и дочь вернутся во Флориду, чтобы переждать суровую русскую зиму в тепле на родине, а затем постараются вернуться в Россию на лечение снова. Женщина переживает, что им с Луной могут не дать визу, так как полученный ранее документ уже утратит свою силу, его выдавали лишь на три месяца.

Кэрол говорит, что ей очень тяжело, так как рядом нет никого из близких, маленькой Луне постоянно проводят процедуры, а погода за окном непривычна, но сама девочка не унывает и всегда радуется общению с доктором.

Краснодарский онколог Павел Попов увидел историю Луны Феннер с «маской Бэтмена» и решил взять ее на операцию, хотя все американские врачи отказались помогать девочке. Малышку привезли в Россию в конце сентября, а первая операция проведена в начале октября. Всего понадобится около десяти операций.

Луна Феннер страдает от врожденного меланоцитарного невуса, который может перерасти в рак, но пока образование не злокачественное.