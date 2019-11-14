Комиссия Госдумы выявила попытки иностранного вмешательства в выборы в 19 субъектах РФ

Попытки иностранного вмешательства зарубежных НКО и СМИ во внутреннюю политику России комиссия Госдумы выявила в 19 российских субъектах, включая Петербург и Москву. Такое заявление сделал глава комиссии Василий Пискарев по итогам ее заседания, которое прошло в четверг, 14 ноября, передает ТАСС.

«Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в поле зрения иностранных НКО, НПО и СМИ попали наши субъекты федерации, таковых мы насчитали 17 на сегодня. практически в каждом округе имело место вмешательство иностранных государств во внутренние дела субъектов РФ», — поделился Пискарев.

«Эту активность проявляют двенадцать государств Европы, США. Мы насчитали более 50 юридических, физических, иностранных, либо российских, либо работающих за деньги из-за границы, которые так или иначе влияли на внутреннюю политику субъектов», — отметил глава комиссии.

По его словам, различные иностранные организации набирают факты, чтобы затем «разжигать межрелигиозные, межнациональные конфликты». Также политик подчеркнул, что присутствовала высокая активность в области искажения исторических фактов в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Василий Пискарев добавил, что все нарушения рассмотрят генпрокуратура и министерство юстиции, затем будут приняты необходимые меры.