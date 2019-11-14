Сбой произошел в социальной сети Instagram в ряде стран

Пользователи социальной сети Instagram в ряде стран сообщают о сбое в работе. Неполадки возникли с приложением и в России.

Согласно сервису Downdetector, отслеживающему работу популярных ресурсов, сбой зафиксирован 14 ноября примерно в половину седьмого вечера по московскому времени. Активнее всего на неполадки пожаловались жители США, Британии, ФРГ, Нидерландов и Франции, также сбой отразится на работе приложения в Аргентине и Бразилии, а в России о проблемах сообщали жители столицы.

Чаще всего пользователи не могли просматривать ленту и сториз, а часть людей вообще не могут попасть в свой аккаунт.

На минувшей неделе руководство Instagram сообщило о том, что в США тестируется функция работы приложения без лайков, которая вскоре появится у остальных пользователей соцсети.