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 Сбой произошел в социальной сети Instagram в ряде стран

Сбой произошел в социальной сети Instagram в ряде стран
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Мутко раскритиковал работу иркутских властей с пострадавшими от паводка

 Милонов назвал позорной войну армавирского депутата с мемориалом армянскому националисту

Милонов назвал позорной войну армавирского депутата с мемориалом армянскому националисту
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 Сбой произошел в социальной сети Instagram в ряде стран

Сбой произошел в социальной сети Instagram в ряде стран
19:05   14 Ноября 2019
Весь мир

Сбой произошел в социальной сети Instagram в ряде стран

Сбой произошел в социальной сети Instagram в ряде стран

Пользователи социальной сети Instagram в ряде стран сообщают о сбое в работе. Неполадки возникли с приложением и в России.

Согласно сервису Downdetector, отслеживающему работу популярных ресурсов, сбой зафиксирован 14 ноября примерно в половину седьмого вечера по московскому времени. Активнее всего на неполадки пожаловались жители США, Британии, ФРГ, Нидерландов и Франции, также сбой отразится на работе приложения в Аргентине и Бразилии, а в России о проблемах сообщали жители столицы.

Чаще всего пользователи не могли просматривать ленту и сториз, а часть людей вообще не могут попасть в свой аккаунт.

На минувшей неделе руководство Instagram сообщило о том, что в США тестируется функция работы приложения без лайков, которая вскоре появится у остальных пользователей соцсети.

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Автор: Ольга Воскресенская
#общество #весь мир #instagram

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