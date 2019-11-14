Мутко раскритиковал работу иркутских властей с пострадавшими от паводка

Власти пострадавших от паводка населенных пунктов Иркутской области уделяют мало внимания жителям. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко. По его словам, местным жителям не хватает помощи местных властей, поэтому люди обращаются в юридические компании, которые предлагают содействие​​​.

«Это должны делать местные власти, это они должны создать такую муниципальную правовую независимую комиссию», — добавил Мутко. Прокуроры помогали людям писать заявления, хотя это должна делать местная власть, продолжил вице-премьер. Населенные пункты небольшие, поэтому знать каждую пострадавшую семью и знать, что там происходит, иркутские власти обязаны. Ранее Мутко поручил решить вопрос каждой семьи, которая зазимует в пострадавших от паводка районах Иркутской области. Регион затопило в конце июня. Погибли 25 человек. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов добавил, что практически все пострадавшие от наводнения подали заявления, чтобы оформить свидетельства на получение социальной выплаты для покупки или строительства жилья. По его словам, приняли 6899 заявлений, хотя подлежащими сносу признали 6901 помещение.