Однажды Россия будет готова отказаться от пластиковой тары — Медведев

Однажды Россия будет готова отказаться от пластиковой тары, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с активистами МГЕР по случаю 14-летия организации.

Одна из активисток спросила Медведева, что он думает на тему отказа от пластика. По словам премьер-министра РФ, экология — это не только решение государства, но и отношение каждого конкретного человека. Он отметил, что несколько лет назад в стране многие стали задумываться об использовании пластика, так как продуктов из него накопилось много как на суше, так и в океанах и морях.

«Это мина для развития на столетие вперед», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

По его словам, нужно постепенно менять систему упаковки продукции, но быстро сделать это не получится. При этом Медведев отметил, что двигаться в этом направлении обязательно нужно, строя мусороперерабатывающие заводы.