Милонов назвал позорной войну армавирского депутата с мемориалом армянскому националисту

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал «позорненьким» поступок коллеги из гордумы Армавира Алексея Виноградова, который закрасил черной краской мемориал армянскому националисту Гарегину Нжде на территории Армянской апостольской церкви.

«Искренне полагаю, что большинство людей категорически не поддерживает подобного рода выходки, думаю, что подобного рода явления показывают, что националистом может быть любой. И даже человек, который хочет какие-то благие с его точки зрения дела сделать. А ведет себя хуже, чем националисты. С памятниками бороться, честно говоря, позорненько», — сказал Милонов.

Увековечивать память Ндже недопустимо, так как в годы Великой Отечественной войны герой Армении сотрудничал с Вермахтом, заявлял ранее Виноградов. Он был одним из создателей Армянского легиона СС, участвовавшего в боях против Красной армии на Северном Кавказе и Западном фронте. После войны Ндже получил 25 тюрьмы за антисоветскую деятельность и скончался в застенках Владимирского централа в декабре 1955 года от множества болезней.

Армавирский депутат уверен, что, пробравшись с баллончиком на территорию храма и закрасив табличку, он выполнил свой гражданский долг, не допустив героизацию пособника нацистов.

Коллега Милонова, депутат Госдумы Олег Шеин в поступке Виноградова усмотрел опасный прецедент для православных верующих. Он напомнил непрекращающихся о попытках расколоть Русскую Православную Церковь. Настоятель Успенского храма Армянской Апостольской Церкви в городе Армавире Краснодарского края священник Тер-Макар Тертерян уже обратился в полицию с жалобой на Виноградова.

Возмутилось поступком парламентария и посольство Армении в Москве. Дипломаты заявили, что подобные действия не соответствуют духу армяно-российских взаимоотношений и могут привести к межнациональному напряжению.