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19:13   14 Ноября 2019
Политика

Захарова выразила серьезное недоверие новым данным по крушению рейса MH17

Захарова выразила серьезное недоверие новым данным по крушению рейса MH17

Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием по делу о крушении самолета Boing, летевшего рейсом MH-17, на территории Украины в 2014 году, по мнению Марии Захаровой «подгоняет материалы» под заранее подготовленный вердикт. Такое мнение российский дипломат выразила на своем еженедельном брифинге.

«Публикация каких-то материалов, часть из которых сразу оказывается фальшивкой, часть из которых не подтверждается. Мы уже это проходили не раз. Вердикт, приговор был уже вынесен сразу, а все остальное — подгонка материалов, которые бы с точки зрения той группы свидетельствовали в пользу выбранной тактики обвинения», — выразила Захарова свою твердую позицию.

В четверг, 14 ноября, ССГ опубликовала материалы, где было отмечено, что следственная группа «собирает сведения о тех, кто отдал приказы в военной и административной иерархической структуре, в результате которых стало возможным сбить авиалайнер рейса MH-17 на востоке Украины из ЗРК «Бук».

Также следователи сообщили, что «опубликовали ряд разговоров», предположительно прошедших между лидерами Донецкой народной республики и высокопоставленными российскими чиновниками, и «задали связанные с ними вопросы». Выкладывая эти записи в общественный доступ, ССГ заявила, что «хотела бы получить дополнительные сведения о том, кто отдавал приказы, и связаться с другими свидетелями, которые могут дать показания о структуре командирования и той роли, которую, возможно, сыграли российские правительственные чиновники.

 

 

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Автор: Лев Кандинский
#россия #украина #расследование #мария захарова #mh-17 #ссг

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