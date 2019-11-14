Захарова выразила серьезное недоверие новым данным по крушению рейса MH17

Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием по делу о крушении самолета Boing, летевшего рейсом MH-17, на территории Украины в 2014 году, по мнению Марии Захаровой «подгоняет материалы» под заранее подготовленный вердикт. Такое мнение российский дипломат выразила на своем еженедельном брифинге.

«Публикация каких-то материалов, часть из которых сразу оказывается фальшивкой, часть из которых не подтверждается. Мы уже это проходили не раз. Вердикт, приговор был уже вынесен сразу, а все остальное — подгонка материалов, которые бы с точки зрения той группы свидетельствовали в пользу выбранной тактики обвинения», — выразила Захарова свою твердую позицию.

В четверг, 14 ноября, ССГ опубликовала материалы, где было отмечено, что следственная группа «собирает сведения о тех, кто отдал приказы в военной и административной иерархической структуре, в результате которых стало возможным сбить авиалайнер рейса MH-17 на востоке Украины из ЗРК «Бук».

Также следователи сообщили, что «опубликовали ряд разговоров», предположительно прошедших между лидерами Донецкой народной республики и высокопоставленными российскими чиновниками, и «задали связанные с ними вопросы». Выкладывая эти записи в общественный доступ, ССГ заявила, что «хотела бы получить дополнительные сведения о том, кто отдавал приказы, и связаться с другими свидетелями, которые могут дать показания о структуре командирования и той роли, которую, возможно, сыграли российские правительственные чиновники.