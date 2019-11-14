Институт МВД Ливии выпустил 1 574 кадета

Видеозапись парада полицейских кадетов-выпускников МВД Ливии появилась в Twitter. В торжественном шествии поучаствовали более 1,5 тысячи офицеров МВД Временного правительства Ливии в Тобруке.

Портал Libya News передает, что парад состоялся в институте подготовки полицейских в городе Бенгази. На церемонии присутствовали глава МИД Ливии, советник Ибрагим Бушнаф, директор Главного управления централизованной безопасности полковник Салах аль-Хафифи, а также директор по безопасности Бенгази полковник Адель Абдулазиз, командиры сил безопасности и должностные лица Временного правительства в Тобруке.

More than 1500 police cadets graduated yesterday. The parade took place in Libya’s second largest city Benghazi. #Libya pic.twitter.com/EGeVImSuY0 — LibyaReview (@LibyaReview) November 13, 2019

По словам главы информационного управления МВД Ливии майора Тарика Раджаба аль-Харраза, институт выпустил 1574 человека. Как отметил аль-Харраз, подготовка сотрудников полиции необходима для укрепления полицейских учреждений и получения новых специалистов, которые помогут восстанавливать стабильность и будут поддерживать безопасность в стране.

Выпуск новых офицеров полиции случился на фоне операции против террористов Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. В ней участвует Ливийская национальная армия (ЛНА) и силовые структуры Временного правительства в Тобруке. По неподтвержденным данным ряда СМИ, с террористами ливийцам помогает бороться ЧВК «Вагнера».

Ранее Ливийская национальная армия (ЛНА) заявила, что будет продолжать проведение операции в районе Триполи до тех пор, пока не освободит город от террористов ПНС.