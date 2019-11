Институт МВД Ливии выпустил 1 574 кадета

Видеозапись парада полицейских кадетов-выпускников МВД Ливии появилась в Twitter. В торжественном шествии поучаствовали более 1,5 тысячи офицеров МВД Временного правительства Ливии в Тобруке.

Портал Libya News передает, что парад состоялся в институте подготовки полицейских в городе Бенгази. На церемонии присутствовали глава МИД Ливии, советник Ибрагим Бушнаф, директор Главного управления централизованной безопасности полковник Салах аль-Хафифи, а также директор по безопасности Бенгази полковник Адель Абдулазиз, командиры сил безопасности и должностные лица Временного правительства в Тобруке.

