Медведев назвал задачей вузов решение вопросов стажировки студентов
Очень трудно из Москвы правильным образом распределять студентов. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. По его словам, стране нужно решить вопрос стажировки студентов, но в первую очередь этим должны заниматься вузы.
Ранее Медведеву сообщили, что столичные вузы предметно занимаются вопросами стажировки студентов, а региональные — для галочки. Премьеру предложили ввести в профильном министерстве специалиста, который проконтролирует стажировку студентов и расширит сеть компаний-партнеров.
«Можем, конечно, это сделать, министерство нагрузить. Но если честно, я не думаю, что это будет эффективно», — ответил Медведев.
Главное, чтобы региональные власти занимались вопросом стажировки студентов не формально, а по-настоящему, продолжил премьер. В хороших вузах за выпускниками бегают, но стажировкой нужно заниматься прямо на месте обучения, а не из Москвы.
«Чтобы этим занимался ректор, деканат, в некоторых случаях даже сами кафедры. Только в этом случае это будет эффективно», — резюмировал Медведев.