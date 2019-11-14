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Эрдоган не готов отказаться от С-400 в пользу Patriot

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Сбой произошел в социальной сети Instagram в ряде стран
19:18   14 Ноября 2019
Весь мир

Эрдоган не готов отказаться от С-400 в пользу Patriot

Эрдоган не готов отказаться от С-400 в пользу Patriot

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему было очень приятно встретиться с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

Перед встречей с Эрдоганом Трамп пообещал Турции 100 миллионов долларов, в случае, если она откажется от российских С-400 и купит американские Patriot. Однако подробности предложения американский президент не озвучил.

Трамп предложил Эрдогану отправить российские С-400 на склад и купить американские Patriot, хотя ранее, в Саудовской Аравии, последние показали себя малоэффективно. Глава Турции согласился рассмотреть предложение в случае, если лидеры договорятся о цене.

«Мы сказали США, если они предложат на подходящих условиях Patriot, мы купим. Но считаем категорически неправильным предложение полностью отказаться от С-400. Нет речи об отказе от С-400 в пользу Patriot», – приводит заявление Эрдогана телеканал NTV.

Также турецкий лидер сообщил, что в целом его визит в США прошел позитивно.

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Автор: Алина Бранцевич
#сша #турция #эрдоган #политика #трамп

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