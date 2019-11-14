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18:24   14 Ноября 2019
Россия

Попавший в ДТП великий князь Георгий Романов рассказал, как ему удалось спастись

Попавший в ДТП великий князь Георгий Романов рассказал, как ему удалось спастись

Попавший в ДТП в Санкт-Петербурге великий князь Георгий Романов рассказал, как ему удалось спастись. Авария произошла на Синопской набережной.

Микроавтобус, в котором находился потомок великой династии, вылетел с дороги и перевернулся, а затем чудом повис на ограждении. Видимых травм Георгий Романов не получил, но все же его госпитализировали. По его словам, он не пострадал чисто случайно, хотя авария могла закончиться для него трагически, так как он сидел на переднем пассажирском сидении.

По словам великого князя Георгия Романова, если бы после удара микроавтобус не отбросило в другую сторону, машина бы утонула вместе с пассажирами в Неве. До встречного потока автомобилей тоже оставалось буквально несколько метров.

«Меня уберег Господь», — передает слова Георгия Михайловича Романова «Царьград».

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #дтп #петербург

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