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18:27   14 Ноября 2019
Россия

Фигуристка Трусова заявила о желании соревноваться с мужчинами

Фигуристка Трусова заявила о желании соревноваться с мужчинами

Фигуристка из России Александра Трусова заявила о желании посоревноваться с мужчинами. Об этом 15-летняя фигуристка заявила в четверг, 14 ноября, передает телеканал Olympic Channel.

«Я не знаю, но я хочу [соревноваться с мужчинами — ред.]. Можно посоревноваться с мужчинами в их категории, потому что у них можно исполнять четверной прыжок в короткой программе», — сказала Трусова.

Трусова поставила мировые рекорды по количеству баллов в произвольной программе, прокат которой судьи оценили в 166,62 балла, и по сумме двух программ — 241,02 балла. Российская фигуристка впервые в истории женского одиночного катания исполнила четверной лутц и четверной тулуп. Кроме этого, она стала второй фигуристкой поле Мики Андо, которая смогла безошибочно выполнить четверной сальхов. 

Спортсменка будет участвовать в пятом этапе Гран-при сезона. Он пройдет с 15 по 17 ноября в Москве. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #фигурное катание #трусова

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