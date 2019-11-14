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18:37   14 Ноября 2019
Весь мир

Россия признала Жанин Аньес главой Боливии

Россия признала Жанин Аньес главой Боливии

Российская сторона будет считать и.о. обязанности президента Боливии Жанин Аньес главой государства, но имеет ввиду, что в парламенте не состоялся кворум. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Мы отметим для себя, что в момент утверждения ее в этой должности в парламенте кворума не было, поэтому видим здесь определенные моменты, которые, конечно, учитываем. Но понятно, что именно она будет восприниматься в качестве руководителя Боливии на период до решения вопроса о новом президенте через выборы», — обозначил российскую позицию Рябков.

Также замминистра подчеркнул, что недавние события, предшествовавшие смене власти в Боливии Россия расценивает как эквивалентные государственному перевороту, сообщает ТАСС.

«Все то, что предшествовало смене власти, мы, конечно, воспринимаем как действия, фактически эквивалентные государственному перевороту. Это для нас очередное напоминание о том, что определенные силы применяют приемы, далеко выходящие за правовые нормы, для решения собственных политических задач», — добавил он.

Чуть меньше месяца назад, 20 октября в Боливии прошли президентские выборы. По данным Высшего избирательного суда, победителем стал Эво Моралес. Его основной соперник Карлос Меса публично не признал его победу в первом туре, это повлекло за собой массовые протесты в стране.

Армия, оппозиция и профсоюзы объединились и начали требовать ухода Моралеса в отставку. В скором времени, 10 ноября, он заявил, что оставляет президентский пост, а ситуацию в стране назвал политическим переворотом. На данный момент Эво Моралес находится в Мексики, ее правительство предоставило экс-президенту политическое убежище. В тот же день второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес заявила, что готова взять на себя обязанности президента. Законность передачи власти подтвердил Конституционный суд.

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Автор: Лев Кандинский
#россия #боливия

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