Россия признала Жанин Аньес главой Боливии

Российская сторона будет считать и.о. обязанности президента Боливии Жанин Аньес главой государства, но имеет ввиду, что в парламенте не состоялся кворум. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Мы отметим для себя, что в момент утверждения ее в этой должности в парламенте кворума не было, поэтому видим здесь определенные моменты, которые, конечно, учитываем. Но понятно, что именно она будет восприниматься в качестве руководителя Боливии на период до решения вопроса о новом президенте через выборы», — обозначил российскую позицию Рябков.

Также замминистра подчеркнул, что недавние события, предшествовавшие смене власти в Боливии Россия расценивает как эквивалентные государственному перевороту, сообщает ТАСС.

«Все то, что предшествовало смене власти, мы, конечно, воспринимаем как действия, фактически эквивалентные государственному перевороту. Это для нас очередное напоминание о том, что определенные силы применяют приемы, далеко выходящие за правовые нормы, для решения собственных политических задач», — добавил он.

Чуть меньше месяца назад, 20 октября в Боливии прошли президентские выборы. По данным Высшего избирательного суда, победителем стал Эво Моралес. Его основной соперник Карлос Меса публично не признал его победу в первом туре, это повлекло за собой массовые протесты в стране.

Армия, оппозиция и профсоюзы объединились и начали требовать ухода Моралеса в отставку. В скором времени, 10 ноября, он заявил, что оставляет президентский пост, а ситуацию в стране назвал политическим переворотом. На данный момент Эво Моралес находится в Мексики, ее правительство предоставило экс-президенту политическое убежище. В тот же день второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес заявила, что готова взять на себя обязанности президента. Законность передачи власти подтвердил Конституционный суд.