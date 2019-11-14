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18:20   14 Ноября 2019
Россия

Мэрия Уфы через год предоставит квартиру женщине с ребенком-инвалидом

Мэрия Уфы через год предоставит квартиру женщине с ребенком-инвалидом

Строящийся в Уфе дом, в котором предоставят квартиру женщине с ребенком-инвалидом, сдадут в ноябре 2020 года. Об этом сообщил РИА Новости представитель городской администрации.

Ранее следственные органы Башкирии по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина организовали проверку по факту того, что горожанке Лилие Юмагуловой, которая воспитывает ребенка-инвалида в Уфе, городские власти так и не выделили квартиру, поэтому семья живет в частном доме без условий​​​.

По информации администрации Уфы, в 2019 году  на покупку жилья для данной категории граждан выделили субвенции из республиканского бюджета в размере 61 миллиона рублей. Заключили шесть муниципальных контрактов на покупку 12 однокомнатных квартир.

«Администрацией города запланировала приобретение 44 квартир, в том числе и для Юмагуловых», — добавили в мэрии.

Остальные квартиры купят также в рамках установленных процедур. Контракты по ним заключат до конца 2019 года. Срок сдачи квартир — 30 ноября 2020 года.

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Автор: Анатолий Кубарев
#уфа #квартира #общество #ребенок-инвалид

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