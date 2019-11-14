МИД РФ занимается вопросом о задержании двух россиян на Родосе. Об этом на брифинге рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По словам Захаровой, посольство России в Афинах и специалисты МИД России занимаются этим вопросом.

Ранее Портовая служба острова Родос задержала двух граждан РФ по подозрению в незаконной перевозке мигрантов из Турции. Происшествие случилось 2 ноября. Жена одного из задержанных рассказала, что ее муж из Уссурийска поехал в Турцию на заработки к знакомому в качестве помощника капитана судна, который предложил перевозить туристов из Турции в Италию. В первый рейс корабль попал в шторм, отклонился от курса и оказался в территориальных водах Греции, где его и задержали сотрудники береговой охраны.

По словам женщины, на борту оказалось более 60 мигрантов, за перевозку которых грозит серьезный срок. При этом один из задержанных россиян не был официально трудоустроен.