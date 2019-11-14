Nation news обвинили выгораживающего Вишневского РБК в нарушении этики

Редакция федерального сетевого издания Nation news обвинила издание РБК в нарушении журналистских принципов и профессиональной этике. Об этом стало известно в четверг, 14 ноября.

Сегодня в Nation News поступил запрос от корреспондента издания РБК Виктории Саитовой, попросившей прокомментировать скандал с депутатом Заксобрания Петербурга Борисом Вишневским, которого бывшие студентки РГПУ имени Герцена обвинили в домогательствах.

Однако РБК, по мнению петербургской редакции, поступило некорректно и непрофессионально, опубликовав лишь одну фразу из предоставленного комментария, чем показало предпочтение работать вопреки профессиональной этике.

Для того, чтобы у общественности не оставалось сомнений по поводу позиции редакции по делу Вишневского, издание решило опубликовать полный комментарий, написанный для РБК.

«От лица "Народных новостей" хотим отметить, что, в отличие от Вашего издания, выпустившего материал по теме без нашего комментария, мы не занимаемся подобным лицемерием, поэтому в нашей первой публикации о домогательствах со стороны господина Вишневского к студенткам был опубликован не только полный текст письма девушки, присланного в редакцию, без нашей оценки, но и комментарий самого Бориса Вишневского, каким бы он ни был», — сказано в ответе для РБК.

Ранее в редакцию Nation news поступило письмо от студентки петербургского вуза, которая рассказала о домогательствах со стороны Вишневского. По ее словам, профессор кафедры политологии неоднократно пользовался своим служебным положением. Ситуация побудила Федеральное агентство новостей провести опрос среди россиян о проблеме домогательств.