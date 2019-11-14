Экс-жену Цеповяза перевели к психиатрам из-за серьезной депрессии

Экс-жену осужденного Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю перевели к психиатрам из-за серьезной депрессии. Об этом рассказал ее защитник Мурад Мусаев.

По его словам, Наталья Стришняя в последнее время находилась в сильнейшей депрессии. Ранее она впала в кому и оставила записку, а после того, как женщина пришла в себя, ее отправили на лечение.

«Всегда остается подозрение, что это была попытка суицида, как об этом сказано в известной записке», — передает слова Мурада Мусаева «360».

По словам адвоката, не стоит говорить, что теперь ее можно признать невменяемой. Мусаев пояснил, что сначала Стришняя находилась в реанимации Кущевской районной больницы, а затем медики приняли решение по медицинским показаниям перевести ее на лечение в другое учреждение, имеющее психиатрический профиль.

В минувшую среду, 6 ноября, Наталья Стришняя должна была посетить судебное заседание, где она проходит подозреваемой по делу о вымогательстве. Незадолго до этого она впала в кому и оставила записку, в которой сообщила, что на нее оказывали давление, но на самом деле она невиновна.

Наталья Стришняя и ее брат Иван обвиняются в вымогательстве 70 миллионов рублей. Стришняя является бывшей женой Вячеслава Цеповяза, который в 2013 году в составе банды Сергея Цапка убил 12 человек в станице Кущевская. Суд приговорил Цеповяза к 20 годам колонии.