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17:44   14 Ноября 2019
Россия

Задушившие бурятского подростка полицейские отправятся в тюрьму

Задушившие бурятского подростка полицейские отправятся в тюрьму

Виновные в смерти семнадцатилетнего подростка в подвале полиции в Бурятии понесут наказание.

Четверо полицейских осуждены на тюремное заключение сроком от трех до восьми лет лишения свободы, пятый участник получил условное наказание сроком на три года. Всех пятерых признали виновными в превышении должностных полномочий в применением насилия и спецсредств.

Следствие заключило, что летом 2016 года полицейские арестовали двух подростков 17 и 18 лет по подозрению в велосипедной краже. Парней отвели в подвал отделения полиции, обмотали одеялами и привязали к лавке, а на головы надели противогазы. Периодически перекрывая им воздух, полицейские выпытывали признание в совершении кражи.

Погибшего молодого человека стошнило и он захлебнулся.

Один из участников пыток был уволен еще в 2016 году, остальные четверо будут сняты с должностей после вступления приговора в силу, сообщает пресс-служба МВД по республике Бурятия.

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Автор: Лев Кандинский

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