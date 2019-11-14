Мутко поручил решить вопросы каждого пострадавшего от паводка в Иркутской области

Необходимо принять решение по каждой семье, которая собирается зимовать в пострадавших районах. Вице-премьер РФ Виталий Мутко поручил региональным властям решить проблемы каждого пострадавшего от паводка в Иркутской области. Ранее в федеральных СМИ показали несколько сюжетов из Иркутской области. Оказалось, что люди до сих пор живут в непригодных условиях​​​.

По словам Мутко, каждый такой сюжет отработают и примут по нему решение. Иркутским властям нужно решить проблемы всех пострадавших от паводка. Также необходимо уделить особое внимание пожилым людям. Мутко лично посетит Иркутскую область 20 декабря.