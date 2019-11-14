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17:44   14 Ноября 2019
Россия

Мутко поручил решить вопросы каждого пострадавшего от паводка в Иркутской области

Мутко поручил решить вопросы каждого пострадавшего от паводка в Иркутской области

Необходимо принять решение по каждой семье, которая собирается зимовать в пострадавших районах. Вице-премьер РФ Виталий Мутко поручил региональным властям решить проблемы каждого пострадавшего от паводка в Иркутской области. Ранее в федеральных СМИ показали несколько сюжетов из Иркутской области. Оказалось, что люди до сих пор живут в непригодных условиях​​​.

По словам Мутко, каждый такой сюжет отработают и примут по нему решение. Иркутским властям нужно решить проблемы всех пострадавших от паводка. Также необходимо уделить особое внимание пожилым людям. Мутко лично посетит Иркутскую область 20 декабря.

«Если люди куда-то обращаются, то нужно дела до конца доводить. Повнимательнее с этими вопросами», — подчеркнул вице-премьер РФ.

Область затопило в конце июня. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. Подтопило почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, повредило 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек.

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Автор: Анатолий Кубарев
#мутко #паводок #общество #иркутская область

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