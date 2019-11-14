Депутат Костенко выскалась о защите прав граждан при расселении аварийных домов

Депутат Наталья Костенко считает необходимым защитить права граждан при расселении аварийных домов, а именно обеспечить россиян жильем. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».

Костенко уверяет, что «Единая Россия» поддерживает правительственные действия по расселению граждан из аварийного жилья, однако, в действующем законопроекте существует ряд недостатков, которые способны «свести эти благие начинания на нет». Согласно законопроекту, гражданин получает возмещение за переселение, однако иногда оно оказывается недостаточным для приобретения нового жилья.

«Именно для таких случаев законопроектом предусматривается возможность предоставления дополнительных субсидий, которые должны покрыть разрыв между суммой возмещения и рыночной стоимостью нового жилья. А если человек захочет улучшить жилищные условия, он сможет получить субсидию в виде компенсации процентов по ипотеке», – сообщила депутат.

По ее словам, вопрос касается, в частности, людей, которым не удастся найти аналогичную по площади квартиру и которые не смогут взять кредит в банке.

«Особое внимание в этом смысле при дальнейшей проработке законопроекта требуется уделить вопросу включения в размер возмещения за изымаемое помещение стоимости земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом», – подчеркнула Костенко.

Кроме того, депутат считает недостатком возможность переселения граждан не в полнофункциональное жилье, а в маневренный фонд.

«Во-первых, такого фонда в регионах нет. Во-вторых, жилье в таком фонде предоставляется исходя из нормы 6 квадратных метра на человека, а это означает, что в рамках программы по улучшению жилищных условий мы априори их ухудшаем. Ну и в-третьих, совершенно неоправданным выглядит расселение граждан в маневренный фонд сроком на два года», – подытожила Костенко.

Также депутат сообщила, что председатель Госдумы Вячеслав Володин не раз обращал внимание депутатов на то, что нормы в законе должны быть максимально прямыми.