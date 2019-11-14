Константин Румянцев назначен на должность замглавы Минприроды РФ

Константин Румянцев назначен на должность заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ. Соответствующее назначение произвел российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Распоряжение появилось на сайте правительства России.

Румянцев назначен на должность 14 ноября 2019 года.

Владимир Логинов, который занимался проблемами твердых коммунальных отходов, ушел в отставку. Теперь курировать мусорную реформу станет курировать Константин Румянцев.