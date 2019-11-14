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17:16   14 Ноября 2019
Россия

Константин Румянцев назначен на должность замглавы Минприроды РФ

Константин Румянцев назначен на должность замглавы Минприроды РФ

Константин Румянцев назначен на должность заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ. Соответствующее назначение произвел российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Распоряжение появилось на сайте правительства России.

Румянцев назначен на должность 14 ноября 2019 года.

Владимир Логинов, который занимался проблемами твердых коммунальных отходов, ушел в отставку. Теперь курировать мусорную реформу станет курировать Константин Румянцев.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #медведев #политика #минприроды

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