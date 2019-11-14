Мединский сравнил историка-расчленителя Соколова с Джокером

Министр культуры России Владимир Мединский сравнил ажиотаж вокруг преступления историка-расчленителя Олега Соколова с ажиотажем после выхода фильма "Джокер". Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает ИА «Политика сегодня».

Журналисты в ходе культурного форума попросили министра ответить на вопрос, как он может охарактеризовать доцента СПБГУ Олега Соколова, убившего аспирантку.

«У кого что болит… Раньше все спрашивали про «Джокера», теперь – про Олега Соколова. Так и хочется ответить: если вам так нравится «Джокер», почему вам не нравится Олег Соколов?» — ответил он журналистам.

Министр также добавил, что ему искренне жаль отдельные СМИ, которые «хайпят на человеческой трагедии» и задают подобные вопросы в ходе культурного форума.

«Прямо стыдно за вас. Вы еще чем-то в этой жизни поинтересуйтесь», — посоветовал Мединский.

Ранее стало известно, что профессор СПБГУ Олег Соколов признался в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, которая была его студенткой и возлюбленной. Ночью он решил избавиться от тела девушки, расчленив его. Утром того же дня Соколова извлекли из реки Мойки с обморожением. При себе у него был рюкзак, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.