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17:06   14 Ноября 2019
Россия

Богданов обсудил с послом Египта ближневосточную повестку дня

Богданов обсудил с послом Египта ближневосточную повестку дня

Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов в четверг, 14 ноября, принял посла Египта в Москве. Заместитель министра иностранных дел РФ обсудил с египетским послом актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития сотрудничества Москвы и Каира.

Также Богданов и Насра обменялись мнениями по ближневосточной повестке дня в контексте эффективного внешнеполитического взаимодействия между РФ и Египтом с целью скорейшего урегулирования существующих в регионе кризисных ситуаций, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #египет #мид рф #богданов

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