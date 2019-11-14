Богданов обсудил с послом Египта ближневосточную повестку дня
Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов в четверг, 14 ноября, принял посла Египта в Москве. Заместитель министра иностранных дел РФ обсудил с египетским послом актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития сотрудничества Москвы и Каира.
Также Богданов и Насра обменялись мнениями по ближневосточной повестке дня в контексте эффективного внешнеполитического взаимодействия между РФ и Египтом с целью скорейшего урегулирования существующих в регионе кризисных ситуаций, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
???? Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой по текущим вопросам внешней политики https://t.co/wAUlHHE2uE— МИД России ???????? (@MID_RF) 14 ноября 2019 г.