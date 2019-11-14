Богданов обсудил с послом Египта ближневосточную повестку дня

Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов в четверг, 14 ноября, принял посла Египта в Москве. Заместитель министра иностранных дел РФ обсудил с египетским послом актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития сотрудничества Москвы и Каира.

Также Богданов и Насра обменялись мнениями по ближневосточной повестке дня в контексте эффективного внешнеполитического взаимодействия между РФ и Египтом с целью скорейшего урегулирования существующих в регионе кризисных ситуаций, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.