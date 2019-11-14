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17:47   14 Ноября 2019
Россия

Путин проведет большую пресс-конференцию в декабре

Путин проведет большую пресс-конференцию в декабре

Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию во второй половине декабря. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков. Дату пресс-конференции спикер Кремля пообещал озвучить позже.

«Она уже определена, мы скоро объявим. Объявим аккредитацию. Вторая половина декабря», – заявил Песков.

Ежегодно с 2001 года президент проводит большую пресс-конференцию с журналистами, исключая промежуток с 2008 по 2012, когда Путин занимал пост премьер-министра. Предстоящая конференция станет для него пятнадцатой.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #путин #политика

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