США воруют нефть Сирии из-за желания Трампа угодить американским элитам

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил в четверг, что он лично вернул американскому коллеге Дональду Трампу его письма, в том числе то, которое содержало призыв «не быть дураком». Об этом он сообщил на совместной с президентом Соединенных Штатов пресс-конференции по результатам переговоров.

Накануне в Белом доме прошла встреча глав США и Турции. На ней стороны обсудили закупку Анкарой российских систем ПВО С-400, которая стала причиной кризиса в отношениях двух государств. Однако преимущество российской ЗРК перед американской системой Patriot не единственный камень преткновения в отношения США и Турции.

США продолжают преследовать свои интересы в Сирии, несмотря на обещание Трампа о выводе войск с территории республики. При этом глава Белого дома делает ставку на курдские бандформирования, чем крайне раздражает партнера по НАТО в лице турецкого государства.

По мнению политолога Владимира Брутера, Эрдоган во время сирийской войны понял, как себя вести с Америкой.

«Он понимает, что Соединенные Штаты в определенном количестве случаев гораздо больше пугают и они больше сейчас заинтересованы в Турции, чем Турция в Соединенных Штатах», - сказал эксперт «Политике сегодня».

При этом, собеседник агентства уверен, что краденная у сирийского народа нефть не стоит во главе угла для Вашингтона. Трамп не выводит войска из Сирии, опасаясь растерять политический капитал на родине, где в ноябре 2020 года он будет бороться за президентский пост во второй раз. Как демократы, так и республиканцы озабочены желанием Трампа вывести войска из Сирии, полагает Брутер.

«Для них поведение Трампа было скорее поведением пораженческим. Потому они требовали от него, чтобы он каким-то образом остался и нашел этому причину, чтобы это выглядело как некий компромисс. Собственно, защита нефтяных полей, которые Соединенные Штаты совершенно незаконно взяли себе в пользование, является таким компромиссом. Поэтому Соединенные Штаты в лице Трампа сейчас не в состоянии действовать даже так, как они это обещали. Там решения принимает не всегда Трамп. Он вынужден считаться с теми людьми, от которых власть пока еще зависит», - подытожил политолог.

Потери личного состава, вероятно, не сопутствуют успеху Трампа на предстоящих выборах. На фоне новостей о том, что Эрдоган может возобновить операцию против курдских террористов стало известно об отступлении американских войск. Накануне стало известно, что более 100 грузовиков с боеприпасами, принадлежащих США, покинули авиабазу «Саррин» в Сирии, расположенную неподалеку от города Кобани. Попутно американцы уничтожали оставшиеся боеприпасы.

Сделав ставку на курдских радикалов США оккупировали богатый нефтью и газом восточный берег реки Евфрат. Кроме этого, США поставляли курдским радикалам в Сирию тонны оружия, которое контрабандой «просачивалось» через границу Турции, попав в руки террористов из «Рабочей партии Курдистана». Соединенные Штаты перешли к прямой поддержке связанных с РПК курдских боевиков, отдав им «на откуп» всю северную и восточную Сирию в обмен на охрану вывоза нефти.

Кроме того, Пентагон снимает с себя ответственность за происходящее в Сирии, перебрасывая на необходимые территории наемников. Ранее стало известно, что США направили в нефтеносные районы сирийской провинции Дейр-эз-Зор несколько тысяч сотрудников ЧВК (частных военных компаний). В частности, стало известно, что в Сирию прибыли наемники, связанные с американской ЧВК Blackwater, которая имеет отношение к военным преступлениям США в Ираке. Именно на этих людей Вашингтон возлагает исполнение задач по обеспечению безопасности колонн бензовозов, вывозящих из Сирии краденную нефть.

Минобороны России обнародовало доказательства воровства ресурсов в САР. Генерал-майор Игорь Конашенков представил спутниковые снимки скоплений нефтевозов под охраной спецназа и американских ЧВК. По его словам, нефть вывозится за пределы Сирии, а вырученные с ее продажи деньги пополняют счета американских спецслужб.