Российский публицист и блогер Дмитрий Пучков усомнился, что блогеру Алексею Навальному удаться продать свою соратницу Любовь Соболь коммунистам.

«Может быть, кому и нравится эта Соболь. Но она точно такая же бестолковая, как Навальный, такая же никчемная и никому не нужная. Устраивание истерик, вой, визг, подделка подписей, запись покойников. Если ты так начинаешь свою политическую деятельность, то лучше уйди и не показывайся! Дальше будет только хуже», — убежден Пучков, его слова передает «ПолитЭксперт».

Об уходе Соболь из ФБК, и попытке Навального заработать на трансферте 50 миллионов рублей, ранее сообщал ФАН. Переговоры Навальный вел прежде всего с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным. Даже радикальные левые, как известно «Политике Сегодня», к встречам относятся благосклонно. Ранее к коммунистам перешел настроенный дружелюбно к Навальному экономист Владислав Жуковский. Самого Навального под красными знаменами в компартии не видят.

Как считает Пучков, у Навального интерес к коммунистам исключительно финансовый.

«Дальше уже и школьники к нему не ходят. То, что он сейчас бегает по коммунистам, оппозиционерам и прочее, говорит только о том, что даже работа со школьниками накрылась медным тазом, и нужно искать новые ходы, где деньги взять», – заметил Пучков.

Счета детища Навального так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» заблокированы в рамках уголовного дела по выводу одного миллиарда рублей соратниками блогера. Вдобавок, заграница переборщила с финансовой помощью, что привело к статусу иноагента для организации.