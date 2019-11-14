Глава МИД Бахрейна посетит Москву и встретится с Лавровым

Глава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа посетит Москву и встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, рабочий визит главы МИД Бахрейна состоится в среду, 20 ноября. В ходе встречи стороны обсудят двусторонние отношения, а также ситуацию на Ближнем Востоке. При этом акцент будет сделан на необходимости политического разрешения конфликтных ситуаций в регионе, а также на решительной борьбе с террористами и следовании всех положений международного права, подчеркнула Захарова.

Кроме того, стороны обсудят развитие отношений в научно-технической сфере и сфере торговли. Сергей Лавров и Халед бен Ахмед Аль Халифа поговорят о перспективе увеличения инвестиционного партнерства и контактов в области культуры.