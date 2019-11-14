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16:28   14 Ноября 2019
Россия

Мединский назвал приятной болезнью роста наплыв китайских туристов

Мединский назвал приятной болезнью роста наплыв китайских туристов

Летом 2019 года случился коллапс в Царском селе — китайские туристы буквально осадили янтарную комнату в Екатериненском дворце, а россияне стояли в очередях по три-четыре часа. Министр культуры Владимир Мединский в ходе лекции «Цифра и культурный сектор» в рамках открытого лектория «Культура 2.0» на Петербургском международном культурном форуме отметил, что с ситуацией разбирались.

По его словам, вопросы есть и проблема осознается. Однако слишком много иностранных посетителей в музеях — неплохо. Россия переживает музейный бум. Посещаемость выросла с 90 до 154 миллионов человек ежегодно. РФ продает больше музейных билетов, чем в СССР и во всех республиках вместе взятых, передает корреспондент «Политики Сегодня». «Конечно, это вызывает сложности. Это болезни

роста. Но это приятные болезни. Их можно вылечить», — резюмировал министр.

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Автор: Анатолий Кубарев
#туристы #мединский #культура #китайцы

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