Более 20 тысяч человек приобрели билеты на поезда в Крым и обратно

Более 20 тысяч билетов были проданы за шесть дней с начала старта продаж билетов на поезда дальнего следования в Крым и обратно по всей России. Об этом в четверг, 14 ноября, заявил замначальника дирекции по обслуживанию пассажиров Крымской железной дороги Михаил Куликов в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в среднем по России за сутки в кассах и интернет-сервисах продается около трех тысяч билетов. Что касается касс полуострова, там число достигает от 600 до 800 проездных документов.

«В Крыму активнее всего идёт реализация в кассах КЖД в Симферополе, Севастополе и Ялте», — сообщил Куликов.

Ранее стало известно, что пассажирский поезд, курсирующий по маршруту Москва — Севастополь, запустят весной 2020 года.