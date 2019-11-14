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16:27   14 Ноября 2019
Россия

Более 20 тысяч человек приобрели билеты на поезда в Крым и обратно

Более 20 тысяч человек приобрели билеты на поезда в Крым и обратно

Более 20 тысяч билетов были проданы за шесть дней с начала старта продаж билетов на поезда дальнего следования в Крым и обратно по всей России. Об этом в четверг, 14 ноября, заявил замначальника дирекции по обслуживанию пассажиров Крымской железной дороги Михаил Куликов в беседе с «Российской газетой». 

По его словам, в среднем по России за сутки в кассах и интернет-сервисах продается около трех тысяч билетов. Что касается касс полуострова, там число достигает от 600 до 800 проездных документов. 

«В Крыму активнее всего идёт реализация в кассах КЖД в Симферополе, Севастополе и Ялте», — сообщил Куликов.

Ранее стало известно, что пассажирский поезд, курсирующий по маршруту Москва — Севастополь, запустят весной 2020 года. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #крым #политика #поезд #общество #ржд

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