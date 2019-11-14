Члены нового правительства Молдавии принесли присягу

Новое правительство Молдавии вместе с премьером Ионом Кику принесло присягу в четверг. Об этом 14 ноября сообщает РИА Новости.

Отмечается, что представители нового кабинета министров принесли присягу в здании администрации президента. При этом на торжественной церемонии также присутствовал глава государства Игорь Додон и спикер парламента Зинаида Гречаный.

«Хочу поздравить правительство с вотумом доверия, которое ему было оказано, я бы хотел, чтобы с момента получения вами мандата, началась работа на благо граждан», — заявил Додон.

Двумя днями ранее парламент Молдавии отправил в отставку правительство Майи Санду. Позже президент заявил, что выдвигает кандидатом в премьеры бывшего министра финансов и своего советника Кику, который должен будет создать миноритарное правительство технократов. При этом Кику заявил, что правительство проработает только до выборов президента страны, которые пройдут во второй половине осени в следующем году. Парламент одобрил назначение нового правительства во главе с премьером Кику. «За» проголосовали более 60 депутатов.