Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мединский назвал приятной болезнью роста наплыв китайских туристов

Мединский назвал приятной болезнью роста наплыв китайских туристов

 Более 20 тысяч человек приобрели билеты на поезда в Крым и обратно

Более 20 тысяч человек приобрели билеты на поезда в Крым и обратно
Члены нового правительства Молдавии принесли присягу

Члены нового правительства Молдавии принесли присягу

 Украина может выйти из минских договоренностей — Пристайко

Украина может выйти из минских договоренностей — Пристайко
Уходящий глава Евросовета вновь назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза

Уходящий глава Евросовета вновь назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза

 Асад считает, что за смертью Ле Мезюрье стоят спецслужбы во главе с ЦРУ

Асад считает, что за смертью Ле Мезюрье стоят спецслужбы во главе с ЦРУ

Мединский назвал приятной болезнью роста наплыв китайских туристов

Мединский назвал приятной болезнью роста наплыв китайских туристов

 Более 20 тысяч человек приобрели билеты на поезда в Крым и обратно

Более 20 тысяч человек приобрели билеты на поезда в Крым и обратно
Члены нового правительства Молдавии принесли присягу

Члены нового правительства Молдавии принесли присягу

 Украина может выйти из минских договоренностей — Пристайко

Украина может выйти из минских договоренностей — Пристайко
Уходящий глава Евросовета вновь назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза

Уходящий глава Евросовета вновь назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза

 Асад считает, что за смертью Ле Мезюрье стоят спецслужбы во главе с ЦРУ

Асад считает, что за смертью Ле Мезюрье стоят спецслужбы во главе с ЦРУ

16:13   14 Ноября 2019
Россия

Минкультуры с помощью портала о госфинансирования фильмов фильтрует продюсеров

Минкультуры с помощью портала о госфинансирования фильмов фильтрует продюсеров

Министр культуры объяснил, зачем ведомство создало портал, где публикуют информацию о государственном финансировании фильмов и о кассовых сборах. Журналисты в ходе лекции «Цифра и культурный сектор» в рамках открытого лектория «Культура 2.0» на Петербургском международном культурном форуме уточнили, не считает ли Мединский, что порталом «Минкультуры выпороло само себя».

«Нет, не считаю. Как иногда раньше получали гранты на кино? Когда что-то мутите, вы заинтересованы в том, чтобы никто этого не знал, — сняли, заработали, поделились между собой, сеанс показали, в красногорский архив отвезли, забыли. У нас другой подход. Мы не мутим. Все по-честному», — ответил министр.

По его словам, ведомство хочет эффективной господдержки, чтобы «левые продюсеры» не пролезали и общественность за этим следила, а не только министр культуры и экспертный совет, который рано или поздно обрастает обязательствами. Главное — ориентироваться на эффективность, но не коммерческую, передает корреспондент «Политики Сегодня».

«Какой-то фильм собрал кассу. Какой-то завоевал золотую пальмовую ветвь, а какой-то ничего не собрал, а через два фильма собрал телеаудиторию. Нужно поддерживать то, что талантливо. Мы специально это сделали. Хотя некоторые говорят, что у Мединского сознательная форма мазохизма», — резюмировал министр.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#мединский #финансирование #минкультуры #фильмы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...