Минкультуры с помощью портала о госфинансирования фильмов фильтрует продюсеров

Министр культуры объяснил, зачем ведомство создало портал, где публикуют информацию о государственном финансировании фильмов и о кассовых сборах. Журналисты в ходе лекции «Цифра и культурный сектор» в рамках открытого лектория «Культура 2.0» на Петербургском международном культурном форуме уточнили, не считает ли Мединский, что порталом «Минкультуры выпороло само себя».

«Нет, не считаю. Как иногда раньше получали гранты на кино? Когда что-то мутите, вы заинтересованы в том, чтобы никто этого не знал, — сняли, заработали, поделились между собой, сеанс показали, в красногорский архив отвезли, забыли. У нас другой подход. Мы не мутим. Все по-честному», — ответил министр.

По его словам, ведомство хочет эффективной господдержки, чтобы «левые продюсеры» не пролезали и общественность за этим следила, а не только министр культуры и экспертный совет, который рано или поздно обрастает обязательствами. Главное — ориентироваться на эффективность, но не коммерческую, передает корреспондент «Политики Сегодня».