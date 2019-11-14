СК РФ завершил расследование катастрофы Boeing 737 в Казани

Следственный комитет России сообщил, что расследование завершено в четверг, 14 ноября. Эксперты пришли к выводу о том, что трагедия произошла из-за ошибки пилота, который не обладал нужными знаниями и навыками. Также специалисты убеждены, что его документы были фальшивыми, а устройству на должность способствовал целый ряд лиц.

«В ходе следствия установлено, что к авиакатастрофе привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула. по данным следствия, Салихов не имел достаточных навыков пилотирования и был допущен к осуществлению пассажирских перевозок на основании фальсифицированных документов», — заявили в СК РФ.

Все началось в 2009 году, когда Валерий Портнов, занимавший пост заместителя гендиректора ОАО «Авиакомпания «Татарстан», направил поддельные документы Салихова в Татарское межрегиональное управление Росавиации. Затем Шавкат Умаров, будучи на посту руководителя Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации, не организовал должную проверку подлинности и достоверности документов в 2009 году.

Некомпетентный молодой человек стал пилотом и осуществлял регулярные перелеты. Также следствие выявило, что его коллеги Валерий Портнов и шеф-пилот авиакомпании Виктор Фомин не уделили должного внимания подготовке пилота. В марте 2012 года его и вовсе назначили командиром судна.

Сализова и Гуцула судить не станут в связи с их смертью. Портнову и Фомину предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, Умарову — в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.

Авиалайнер Boeing 737–500 авиакомпании «Татарстан», выполнявший рейс U9–363 по маршруту Москва—Казань, рухнул на землю при заходе на посадку в международном аэропорту Казани 17 ноября 2013 года. Погибли все, кто был на борту: 44 пассажира и 6 членов экипажа.